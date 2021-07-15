Вашингтон, 15 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Netflix планирует выпускать видеоигры на своём стриминговом сервисе. Об этом 15 июля сообщает издание Bloomberg.

Jade87 Netflix

По данным СМИ, Netflix наняла Майка Верду, бывшего руководителя Electronic Arts и Facebook, для развития игрового направления. Первые видеоигры могут появиться на сервисе уже в 2022 году.

Сообщается также, что видеоигры будут добавлены на Netflix как отдельный жанр — как это ранее было с документальными фильмами или спецвыпусками стенд-апа. Игры будут входить в стандартную подписку платформы.