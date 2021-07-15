Красноярск, 15 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о торговле младенцами установлен ещё один факт преступной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

christianabella Младенец

Расследование резонансного уголовного дела о торговле детьми продолжается. В настоящее время в уголовном деле девять фигурантов. Это сотрудники ООО «Дидилия» и женщины, которые за деньги родили детей для третьих лиц (ст. 127.1 УК РФ — «Торговля людьми»).

СК установил ещё один факт преступной деятельности. Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

По данным следствия, в 2020 году 50-летняя медсестра Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, используя официальные бланки, изготовила поддельные медицинские свидетельства о рождении на троих детей. Вместо сведений о настоящих роженицах она внесла в них данные о гражданках КНР, не имевших никакого отношения к новорождённым.

После этого медсестра передала поддельные медицинские свидетельства обвиняемому. Он, в свою очередь, обратился в территориальный отдел ЗАГСа с просьбой произвести государственную регистрацию рождения детей, приложив заявления и поддельные медсвидетельства.

В итоге обвиняемый получил свидетельства о рождении, в которые были внесены сведения о материнстве гражданок КНР. Планировался вывоз детей за рубеж с неустановленной целью.

«В результате незаконных действий обвиняемой третьи лица получили в отношении детей родительские права», — объяснили в ГСУ СКР по региону.

Уголовные дела направлены прокурору. Он решит вопрос об определении подследственности для дальнейшего расследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по поиску суррогатных матерей, готовых за деньги передать детей иностранным гражданам.