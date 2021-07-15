Челябинск, 15 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник отдела закупок одного из промышленных предприятий подозревается в подкупе работника контрактной службы (ч. 4 ст. 200.5 УК РФ). Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga-gov.ru Деньги

Следователи полагают, что весной он получил 80 тыс. рублей в виде вознаграждения от представителя одной из коммерческих организаций. Взамен от него ожидали обеспечения заключения контракта на поставку стройматериалов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Расследование дела продолжается.