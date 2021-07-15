Москва, 15 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. По итогам 2021 года продовольственная инфляция в России окажется выше общей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Shabby-money.ru Инфляция

«Мировые цены на продовольственную продукцию во всех сегментах, кроме мяса и сахара, в июне продемонстрировали снижение по отношению к маю, согласно данным ФАО. Вместе с тем продовольственная инфляция в России по итогам года всё же окажется выше общей инфляции, — сказал Сафонов. — Текущая динамика цен на мясо, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, то есть основную часть потребительской продовольственной корзины, является достаточно высокой, в то время как хороший урожай в первую очередь окажет влияние на цены на плоды и овощи, которые занимают менее значимую часть в расходах домохозяйств на продукты. Мы ожидаем общую инфляцию в конце 2021 года на уровне в 5,4−5,6%, а уровень продовольственной инфляции составит 5,8−6%».

В то же время, как уточнил эксперт, динамика по отдельным продуктовым категориям при этом может быть выше или ниже этого показателя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 6 по 12 июля выросли в среднем на 0,06%.