В ялтинском Кореизе после наводнения открывают пляжи
Ялта, Крым, 15 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Власти Ялты приняли решение об открытии пляжей одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты — Кореиза. Об этом в соцсетях 15 июля сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПин на пляжах: «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер — отделение №1», «Дюльбер — отделение №3», «Санаторий «Мисхор», «Санаторий «Ай-Петри», «Актёр Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2», — уточнила Павленко.
Она добавила, что закрытыми для посещения на данный момент остаются семь пляжей в центральной части Ялты, это «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда». Открыть их обещают после того, как вода будет соответствовать нормам СанПин.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней 18 июня в Ялте произошло наводнение. Пострадали десятки человек, есть погибшие. Почти месяц горожанам не рекомендовалось использовать воду из-под крана для приготовления пищи и питья.