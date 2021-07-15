Ялта, Крым, 15 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Власти Ялты приняли решение об открытии пляжей одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты — Кореиза. Об этом в соцсетях 15 июля сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Отдыхающие на пляже. Ялта, Крым

«Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПин на пляжах: «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер — отделение №1», «Дюльбер — отделение №3», «Санаторий «Мисхор», «Санаторий «Ай-Петри», «Актёр Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2», — уточнила Павленко.

Она добавила, что закрытыми для посещения на данный момент остаются семь пляжей в центральной части Ялты, это «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда». Открыть их обещают после того, как вода будет соответствовать нормам СанПин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней 18 июня в Ялте произошло наводнение. Пострадали десятки человек, есть погибшие. Почти месяц горожанам не рекомендовалось использовать воду из-под крана для приготовления пищи и питья.