Самара, 15 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования на железной дороге мужчины выясняют в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на ­транспорте Следственного комитета РФ.

Поезд

По предварительным сведениям, в вечернее время 13 июля на 847 км перегона Кузоватово — Безводная Куйбышевской железной дороги 30-летний мужчина переходил в неположенном месте железнодорожные пути. В результате его травмировал грузовой поезд. При этом машинист поезда экстренно затормозил и подал громкий звуковой сигнал. Несмотря на это, травмирования избежать не удалось.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело по факту схода вагонов с рельсов.