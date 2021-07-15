Владивосток, 15 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Приморье погиб двухлетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе УМВД региона.

Andrew Seaman Ребенок у окна

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Трагедия случилась в Пожарском районе — в полицию позвонили из приемного отделения больницы и сообщили о смерти ребёнка двух лет.

«Выяснилось, что мальчик выпал из окна. Родители в этот момент были дома, но отвлеклись. По факту гибели ребёнка проводится проверка», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге полиция проводит проверку по факту несчастного случая с двух летним ребенком.