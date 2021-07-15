Ташкент, 15 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Развитие ситуации в Афганистане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Kremlin.ru Ван И

Собеседники обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Китайский министр высоко оценил инициативу Узбекистана по развитию связей между Средней и Южной Азией. Ван И выразил уверенность в успешности проведения предстоящей конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 июля в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности».

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