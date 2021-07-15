Киев, , 10:58 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать мэром Харькова. Об этом заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко, сообщило 15 июля информационное агентство УНИАН.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Gov.ua

«Если говорить серьёзно, то я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу», — отметил Корниенко.

Он рассказал, что Аваков мог бы «поставить точку» в вопросе о пророссийскости Харькова, поскольку он «человек, который точно за 10 лет ни одного основания не дал сомневаться в его патриотизме».

Депутат добавил, что Аваков мог бы баллотироваться от партии «Слуга народа», но для этого нужно, чтобы его выдвинула местная организация партии.

«Если бы меня спрашивали, то я был бы за [выдвижение Авакова]. И если организация его выдвинет от нас, то я буду конечно поддерживать», — подытожил Корниенко.

Напомним, ранее Рада 291 голосом «за» отправила в отставку министра внутренних дел Украины. Сам Аваков перед депутатами не выступал.

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