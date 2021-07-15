Берлин, 15 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Немецкая компания Mechatronik выставила на продажу отреставрированный классический лимузин Mercedes-Benz W100 Pullman 600. Об этом сообщается на сайте компании.

Mechatronik Mercedes-Benz W100 Pullman 600

Стоимость автомобиля составляет 2,75 млн долларов (около 203,81 млн рублей).

С конвейера машина сошла в 1975 году. Она была создана по спецзаказу автолюбителя из Ливана. Автомобиль окрашен в светло-серый оттенок, а салон модели выполнен в ярких тонах.

В 2007 году автомобиль отреставрировала и модернизировала компания Mercedes-Benz Classic. После доработок в машине появились: панорамная крыша, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и видеокамеры. Кроме того, специалисты Mercedes-Benz Classic установили перегородки, разделяющие водителя и задних пассажиров.

Ранее на онлайн-аукционе в Японии за 60,5 млн йен (порядка 41 млн рублей) был продан редкий спорткар Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür 2002 года выпуска. Тираж модели составляет 1003 экземпляра.

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