Краснодар, , 10:51 — REGNUM Спикер Совета Федерации и секретарь генеральногл совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций, и детей медиков, работающих в «красных зонах», в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края. Как пояснили в пресс-службе партии, это позволит отправить на отдых 11 тысяч детей.

«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии «Единой России» и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», — отметил Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.