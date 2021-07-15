Кызыл, 15 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Власти Тувы ввели новые правила отдыха на озёрах республики в период пандемии коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поездки туристов на водные объекты и целебные источники не запрещены.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Отдых

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Однако согласно Указу №223 от 6 июля 2021 года, палатки отдыхающих должны быть на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

«Объекты, оказывающие услуги отдыха и досуга (базы, дома отдыха, пансионаты) работают при условии, что площадь размещения посетителей не должна превышать 25% от площади помещения», — отметили в правительстве.