Токио, 15 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Тэцуя Номура заявил, что ролевая игра Final Fantasy X в будущем может получить триквел. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

По словам Номуры, сценарист оригинальной Final Fantasy X Казусигэ Нодзима уже написал завязку сценария для Final Fantasy X-3. Однако компания Square Enix пока не может приступить к производству, так как все разработчики заняты созданием новой части Final Fantasy VII Remake.

Напомним, что Final Fantasy X вышла ещё в 2001 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.