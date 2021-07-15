Оренбург, 15 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с начала 2021 года зафиксировано 40 происшествий на водоемах. В результате несчастных случаев утонули 35 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины

По словам старшего государственного инспектора Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Оренбуржью Сергея Ефанова, во многих случаях люди утонули, купаясь в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве примера приведен случай в Оренбургском районе, где 14 июля утонул мужчина 1975 года рождения. В момент гибели человек был в состоянии алкогольного опьянения.

«И много случаев, когда человек, отдыхая в компании друзей и знакомых, принимает спиртное, таким образом он теряет самоконтроль. Дети, находящиеся в такие моменты рядом со взрослыми, получают негативный пример для подражания и тоже начинают лезть в воду, причём в неположенных местах, совершенно не понимая всю серьёзность ситуации. Дурной пример заразителен», — отметил Ефанов.

Спасатели призывают оренбуржцев отдыхать на санкционированных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде.