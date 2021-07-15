Брюссель, , 10:47 — REGNUM Европейская комиссия заложила 13 миллиардов евро для Польши в новом Социальном климатическом фонде. Данные средства Варшава должна будет вложить в программы по борьбе с изменением климата. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это необходимо для смягчения негативных последствий трансформации энергетики в Польше и более быстрого сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу в этой республике», — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен отмечает, что Польша станет крупнейшим в ЕС получателем средств из Социального климатического фонда. Это связано с энергетической трансформацией республики, запланированной на ближайшие десять лет. Варшава должна избавиться от угольной энергетики и перейти на более экологичные источники энергии.