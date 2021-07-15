Воронеж, 15 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Дата открытия части парка «Орлёнок» после реконструкции в Воронеже вновь перенесена — новым сроком окончания работ в администрации Воронежа называют середину сентября. При этом, уточнили в пресс-службе мэрии, решения по датам технического открытия части парка пока не принималось.

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Как уточнили в пресс-службе, основной объем самых тяжелых и грязных работ в парке «Орленок» выполнен. Однако после банкротства двух подряд генподрядчиков было принято решение разделить оставшиеся виды работ на отдельные торги.

«Продолжение озеленения уже идет, подрядчик определен, и его специалисты работают в парке», — уточнили в пресс-службе администрации региона.

Также на данный момент определены исполнители по завершению инженерных и декоративных работ по фонтану, по завершению монтажа системы освещения, по ремонту входных групп и по ряду других направлений. В то же время по техническим причинам не состоялся конкурс на обустройство детской игровой территории, его объявят заново.

«После выхода всех подрядчиков на объект и оценки темпов по каждому виду работ можно будет точнее сказать о возможных датах их завершения. Финальные сроки новых контрактов — до середины сентября. В любом случае, прилагаются все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации и вернуть горожанам парк, но уже красивый, комфортный и с современным благоустройством. При этом окончательного решения по возможному техническому открытию части парка, и соответственно, по датам пока не принималось», — уточнил представитель мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа был закрыт на реконструкцию два года назад — летом 2019 года. За это время сменилось два генеральных подрядчика. При этом изначально парк планировалось открыть для горожан в сентябре 2020 года, однако первый подрядчик из-за финансовых проблем контракт выполнить не смог. Сдачу парка перенесли на ноябрь 2020 года, затем на конец весны и на лето 2021-го. Однако и второй подрядчик завершить объект не смог — в отношении него началась процедура банкротства, контракт был расторгнут.