Москва, 15 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Не сумев пробить промежуточное сопротивление в районе 76,70 доллара за баррель, нефть изрядно подешевела по итогам торгов среды. Сегодня Brent остаётся под давлением, передвинув локальные минимумы до 73,70 доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вышедший накануне, 14 июля, отчёт Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились почти на 8 млн баррелей, достигнув минимального с начала прошлого года значения, добавил эксперт. При этом запасы бензина и дистиллятов увеличились на 1 млн и 3,7 млн баррелей соответственно, а добыча выросла на 100 тыс. баррелей в день.

Тем временем появились сообщения о том, что ОАЭ и ОПЕК+ наконец-то достигли компромисса, который заключается в изменении базового уровня добычи с нынешних 3,17 млн баррелей в сутки до 3,65 млн.

«Теперь трейдеры ждут официального подтверждения этой информации, а также назначения новой даты встречи альянса. Игроки негативно восприняли новость об увеличении объёмов добычи, однако в целом сам факт разрешения противоречий благоприятен для рынка, поскольку убирает фактор неопределенности», — поясняет директор академии.

«Сейчас, когда Brent снова торгуется под отметкой 74 доллара, котировкам важно ухватиться за область поддержки 73,70 доллара, чтобы избежать повторения падения к 72 долларам, которое наблюдалось на прошлой неделе», — считает эксперт.

Он добавил, что в пользу медвежьего сценария говорит возвращение фьючерсов под 20-дневную скользящую среднюю, которая снова выполняет функцию сопротивления.