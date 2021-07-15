Уфа, 15 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Изобретательность проявили спасатели Башкирии для предупреждения трагедий на водных объектах региона. Об этом 15 июля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

Скриншот страницы Фарита Гумерова в VK / vk.com/gumerovfr?w=wall520128754_298 «Вода ошибок не прощает»

Он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть человека в костюме смерти с косой на фоне водного объекта и таблички «Купаться запрещено».

«Что только не придумают спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, чтобы уберечь граждан от трагедий на воде в купальный сезон», — написал Гумеров.

Он отметил, что жителей республики ждут длинные праздничные и выходные дни и напомнил, что на водных объектах необходимо строго соблюдать правила безопасности.

По информации некоторых СМИ, данная фотография взята из социального ролика, посвященного безопасности людей на воде. Это видео спасатели планируют опубликовать 16 июля.

Сообщается, что основными причинами гибели людей на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, а также купание в непредназначенном месте.

Согласно данным пресс-службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в республике в 2021 году утонул 101 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.