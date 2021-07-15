Минск, , 10:42 — REGNUM «14 июля 2021 года Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В. и Желтонога Е.Л., а также адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Мочалова А.В. и Звягинцева В.П.», — сообщает министерство юстиции Белоруссии.

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Напомним, ранее министерство юстиции Белоруссии также практиковало лишение адвокатских лицензий защитников оппозиционеров и диссидентов. Однако в прежние годы такие явления были единичными и резонансными. С 2020 года минюст превратил политические репрессии в рутину.

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Отметим, минюст Белоруссии препятствует легализации деятельности в республике международного движения «Бессмертный полк». Министерство также активно борется с иными формами гражданской активности. В 2012 году Мингорсуд по иску Главного управления юстиции Мингорисполкома приостановил деятельность Минского общества русской культуры «Русь», а в 2013 году — ликвидировал старейшую русскую культурно-просветительскую организацию. В 2021 году минюст заблокировал госрегистрацию партии «Союз», выступавшей за объединение Белоруссии с Россией в формате Союзного государства.