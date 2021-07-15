Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Заместитель директора кафе на набережной Матисова канала в Санкт-Петербурге, распыливший слезоточивый газ в лица сотрудников городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) стал фигурантом уголовного дела. Об этом 15 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ККИ.

Пресс-служба ККИ. Менеджер кафе, распыливший газ в чиновников в Петербурге, завели дело

Напомним, инцидент произошел во время рейда по предотвращению незаконного размещения летних кафе в Петербурге. Сотрудники комитета пришли в заведение после жалоб местных жителей. Чиновники составили административный протокол и начали изъятие уличной мебели. В этот момент к ним подошел мужчина, представившийся заместителем директора, и распылил слезоточивый газ.

«По факту противодействия сотрудникам ККИ и ЦПЭИГИ следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в ведомстве.

За совершение преступления мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Видео: пресс-служба ККИ.