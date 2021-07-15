На Украине недоедает почти 10 млн человек — UNICEF
Киев, 15 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. 9,8 млн жителей Украины недоедают. Об этом сообщили в детском фонде ООН (UNICEF), передаёт издание Deutsche Welle.
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Школьная еда
По данным организации, 1,1 млн жителей Украины испытывает острую нехватку пищи, 8,7 млн жителей страны не хватает еды — это на 200 тыс. меньше, чем в 2014—2016 годах.
9,8 млн недоедающих — худший показатель в Европе, отметили в UNICEF.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал к 2022 году достроить киевский музей так называемого «голодомора».