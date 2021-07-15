Стокгольм, 15 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В игре Battlefield 2042 будет реализована функция кроссплея — она позволит обладателям разных платформ играть вместе. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Кроссплей будет доступен между PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обладатели Xbox One и PlayStation 4 тоже получат доступ к новой функции, но они смогут соревноваться только друг с другом — из-за технических ограничений консолей прошлого поколения.

Напомним, что Battlefield 2042 — это экшен-игра, посвящённая военному конфликту между Россией и США в недалёком будущем. Её релиз ожидается 22 октября 2021 года.