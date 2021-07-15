Хасанский район, Приморский край, 15 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В бухте Бойсмана Хасанского района Приморья уже в течении недели местные жители и отдыхающие находят на берегу и в море трупы птиц в большом количестве. Что стало причиной мора на пернатых — пока не ясно.

Чайка

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Информация о погибших птицах разлетелась в региональных в соцсетях. Отмечается, что тушки мертвых птиц уже взяли на исследование.

Выдвигаются версии отравления, болезни.

Погибают чайки и крачки (род птиц из семейства чайковых).

Добавим, Хасанский районо — жемчужина Приморья, здесь сосредоточены курорты и базы отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель птиц на побережье Усть-Камчатского района не связана с инфекционными заболеваниями.