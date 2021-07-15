Москва, 15 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Для того, чтобы справиться с последствиями глобального отказа от углеводородов, РФ нужно декарбонизировать свою экономику не на бумаге, а в реальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Углекислый газ

«Для этого есть много возможностей, они хорошо просчитываются с помощью моделей, — сказал Сафонов. — Большой потенциал в России — в повышении энергоэффективности, переходе на безуглеродную энергетику (возобновляемые источники, применение технологии улавливания и захоронения углерода CCS и др.), максимальную электрификацию конечного потребления. Для России крайне актуальны и такие направления, как максимальная утилизация попутного нефтяного газа, предотвращение утечек природного газа в газовых сетях, увеличение депонирования углерода лесными экосистемами, сохранение почвенного углерода за счет перехода на климатически дружелюбные технологии в сельском хозяйстве (безотвальное возделывание земель), утилизация свалочного газа и управление отходами».

Кроме того, как полагает Сафонов, России нужно интегрироваться в международные системы ценообразования на углерод, иначе будут очень высокие риски потери рынков и платы за углеродный след.

«Первый сигнал — пограничный корректировочный углеродный механизм (CBAM) Евросоюза, который уже с 2023 года может привести к оплате углеродных налогов на импорт продукции в ЕС», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, с какой скоростью мир будет отказываться от ископаемых источников энергии.