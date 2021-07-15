Берлин, 15 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Сети появились снимки тестирования прототипа внедорожной версии купе Porsche 911 Safari. Фотографии с авто размещены на сайте Motor1.

Motor1 Porsche 911 Safari

Фотографии были сделаны в ходе испытаний новинки на Нюрбургринге. Судя по полученным снимкам, один из двух концепт-каров Safari, представленных ранее, получит серийную модификацию.

Заснятый на испытаниях автомобиль имеет «поднятую» подвеску и немного модифицированные бамперы для улучшения углов въезда и съезда. По предварительной информации, 911 Safari будет оснащён полным приводом.

Пока неизвестно, будет ли модель наравне с остальными представителями семейства 911 продаваться, как автомобиль массового сегмента.

Напомним, в июне пилот Ларс Керн на автомобиле Porsche Cayenne Variant 2022 модельного года побил рекорд Северной петли трассы Нюрбургринг. Машина проехала трассу всего за 7 минут 38 секунд и 93 мили секунды.

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