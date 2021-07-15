Сеул, 15 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года внутренними авиалиниями Южной Кореи воспользовались 15,48 млн человек, что на 45,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

BriYYZ Самолёт авиакомпании Korean Air

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии пассажиропоток на внутренних авиалиниях восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Пассажиропоток аэропорта Кимхэ вырос на 75,4%, до 2,1 млн человек, аэропорта Чеджу — на 30,6%, до 5,91 млн человек, аэропорта Кимпхо — на 48,6%, до 5,23 млн человек, аэропорту Чхонджу — на 50,5%, до 590 тыс. человек.

Тем не менее, международными рейсами воспользовались 1,19 млн человек, что на 90,8% меньше, чем в первой половине 2020 года.

Общий пассажиропоток аэропортов Южной Кореи с января по июнь 2021 года составил 16,67 млн человек, что на 29,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём грузовых авиаперевозок вырос на 8,8%, до 1,75 млн тонн.