Магас, 15 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ингушетии на предстоящей неделе из пяти рабочих дней два станут выходными. Такое решение приняло руководство республики в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Указом главы Ингушетии выходными объявлены 20 и 21 июля, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

В документе о предоставлении выходных также сказано о необходимости МВД принять все меры для безопасности граждан и обеспечения правопорядка во время празднования Курбан-байрам.

Напомним, в Ингушетии к празднику будет роздано 1600 голов скота малоимущим и нуждающимся семьям, а также семьям погибших сотрудников правоохранительных органов.

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