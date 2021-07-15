Екатеринбург, 15 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. У митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения нет информации, пойдёт ли кто-нибудь на отменённый властями крестный ход в «Царские дни». Об этом глава Екатеринбургской епархии РПЦ сообщил журналистам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Ранее свердловские власти по договорённости с митрополитом отменили мероприятие. Шествие решили не проводить из-за роста заболеваемости COVID-19.

«Я ничего не знаю про крестный ход, уж простите. Ничего не смогу рассказать», — цитирует «Е1» главу епархии.

Журналисты спросили, почему на горячей линии «Царских дней» говорят, что отмены крестного хода не было. «Я вне ситуации, поэтому не знаю, что там говорят. Люди у нас живые, кто пойдет, как пойдет — я не знаю», — сказал митрополит изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области запретили массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

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