Ташкент, 15 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Узбекистан высоко ценит позицию США в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Туркестана. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Mfa.gov.kz С5+1

15 июля в Ташкенте прошла встреча в формате «С5+1» (пять стран Туркестана и США). Соединенные Штаты представляла советник президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

В своем выступлении Камилов отметил, что формат «С5+1» способствует развитию регионального сотрудничества в экономике, энергетике, а также в сферах экологии, здравоохранения и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 июля в Ташкенте пройдет международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности».