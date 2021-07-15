Таллин, 15 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В понедельник, 19 июля, в Таллине пройдет пикет в поддержку находящегося уже пятый месяц в тюрьме известного эстонского правозащитника Сергея Середенко. Об этом сообщил портал dokole. eu со ссылкой на организатора мероприятия Сергея Чаулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Пикет начнется в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) у здания Государственной прокуратуры по адресу: Висмари, 7.

Чаулин заявил, комментируя предстоящее мероприятие: «Считаю действия властей планомерным преследованием значимых активистов национальных меньшинств, особенно русских, несогласных с русофобской политикой правительства».

Он напомнил, что в Эстонии многим политикам, поддерживаемым добрососедские отношения с Россией, сломали карьеру, уничтожили бизнес, закрыли рот или выдавили из страны. «Считаю, что против Сергея была проведена провокация. Уверен, что он не мог заниматься шпионажем. Он выносил грязное нацистское белье наружу. Вот за это ему и мстят», — подчеркнул Чаулин.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выразили свою обеспокоенность произошедшим.