Киев, , 10:38 — REGNUM Отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова поддержал 291 депутат Верховной рады. Об этом сообщил 15 июля парламентский телеканал «Рада».

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Аваков после своей отставки готов и дальше помогать президенту страны Владимиру Зеленскому.

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В свою очередь депутат депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что уход Авакова связан с потрясениями, которые ждут Украину ближайшей осенью.

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