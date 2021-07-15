Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Массовое ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга утром 15 июля спровоцировало километровый затор на подъезде к поселку Янино Всеволожского района Ленобласти. В дорожном происшествии пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дорожного учреждения Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Массовое ДТП на КАД Петербурга спровоцировало затор

Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла около 06:00 мск на 44 километре внутреннего кольца КАД.

«В результате столкновения четырех легковых автомобилей пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, один из автомобилей-участников ДТП — ВАЗ — из пятиместной машины стал «двухместным», ему расплющило заднюю часть от удара. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на этом участке дороги образовался затор почти в 1 км.