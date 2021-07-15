Рига, 15 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Мэрия Риги рассчитывает при помощи нового приюта очистить центр столицы Латвии от пьянствующих бездомных людей. Об этом сообщил портал rus.jauns.lv со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Алкоголь и сигареты

С учетом того, что в настоящее время в центре Риги нет подходящего места для приюта с вытрезвителем, вице-мэр столицы Эдвард Смилтенс вместе с представителями департаментов Рижской думы и полиции самоуправления осмотрел несколько мест, где может быть создан приют.

Одним из таких мест является заброшенная территория на улице Даугавгривас.

Присутствие пьяных асоциалов создает неприглядную картину столицы Латвии и затрудняет развитие Центрального рынка и более обширной территории вокруг него, заявили в мэрии.

В настоящее время бездомных в Риге принимают девять приютов, но только в одном есть вытрезвитель.