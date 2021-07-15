Оренбург, 15 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге кассационный суд частично отменил решение коллег по иску прокуратуры к мэрии относительно изобилия бродячих собак в муниципалитете. Оренбургский областной суд признал требования надзорного ведомства обоснованными, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

Областной суд признал незаконным бездействие городской администрации, а также управления жилищно-коммунального хозяйства по неосуществлению деятельности по обращению с бродячими животными и обязал чиновников решить данную проблему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее оренбуржцы массово жаловались на стаи бродячих собак, которые не всегда настроены благожелательно. В мэрии информировали о том, что в муниципалитете числится около 10 тыс. бездомных собак при норме в 3 тысячи. Проблема усугубляется отсутствием в городе муниципального приюта для бездомных животных.

Прокуратура обратилась в Ленинский райсуд Оренбурга с иском о признании незаконным бездействия чиновников по неосуществлению полномочий по обращению с животными, не имеющими владельцев. 1 апреля 2021 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований.