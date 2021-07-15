Москва, 15 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Доктор биологических наук, известный физиолог Иван Пигарев погиб в Москве, сообщает 15 июля «Московский комсомолец».

Olgierd Rudak Велосипед

По данным СМИ, 80-летний учёный 14 июля ехал на велосипеде по Воробьёвым горам и столкнулся с самокатчиком. При падении он ударился об асфальт. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли.

Пигарев читал лекции по теории сна как биологического процесса и считался одним из лучших отечественных сомнологов.