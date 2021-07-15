Цзинань, Китай, 15 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Более 400 000 книг и творческих культурных продуктов были представлены на 30-й Китайской национальной книжной выставке в Цзинане, столице провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

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Книжная выставка, открывшаяся 15 июля, привлекла более 1600 издательств со всей страны. В качестве ключевой платформы для издательской индустрии Китая на пятидневной книжной выставке планируется провести более 600 культурных мероприятий, в том числе форум и фестиваль чтения для детей.

Книжная онлайн-выставка, включающая прямые трансляции шоу и выставки виртуальной реальности, также дебютировала в качестве второстепенного мероприятия книжной выставки.