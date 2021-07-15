Барнаул, 15 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В связи с убийством участкового в Барнауле СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка»). Подробности 15 июля сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

СУ СК РФ Машина участкового, в которой его сожгли. Барнаул

По её словам, дерзкое и жестокое преступление было раскрыто благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД. По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, участковый Владислав Неудахин поехал к ранее судимому местному жителю в посёлок Гоньба. Тот не ходил отмечаться и полицейский должен был вручить ему повестку. Около трёх часов ночи начались поиски, а к утру сожженную служебную «Ладу» Неудахина нашли в лесу неподалёку от посёлка.

Внутри сотрудники обнаружили обгоревшее тело коллеги с признаками насильственной смерти.

Читайте также: Барнаульский участковый погиб от рук рецидивиста, его сожгли