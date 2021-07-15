Таллин, 15 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Ситуация с эпидемией коронавируса в Эстонии хуже, чем хотелось бы специалистам, нарастает количество новых заражений. Об этом руководитель департамента здоровья страны Юллар Ланно заявил на специальной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он напомнил, что с начала эпидемии от коронавируса умерли в Эстонии 1271 человек, и назвал этот «катастрофой».

По его данным, сейчас заражение «дельта"-штаммом составляет 80% от всех случаев. По прежнему велико число людей, которые нарушают требования самоизоляции. В некоторых районах страны заболеваемость растет очень быстро. Ланно предупредил, что в августе заболеваемость будет выше обычной в два раза, а сентябре эта цифра увеличится еще на половину.

«Ясно, что третья волна уже началась», — заявил глава департамента здоровья Эстонии.

Ланно отметил, что сейчас наступает последнее время вакцинироваться, чтобы смягчить последствия третьей волны. Он добавил, что о вакцинации должны задуматься также и те, кто какое-то время назад переболели. Вероятность того, что вакцинированный человек попадет в больницу, по его словам, довольна низка.