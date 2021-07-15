15 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Наталия Николаева, , 13:12 — REGNUM Чувашское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборах в Государственный совет республики. На решение кадровых вопросов ушло более двух часов: конференция, которая состоялась в театре 14 июля, разделилась на два отделения с антрактом на голосование, которое впервые было электронным и прошло в «кабинках». И если в первом акте главным стало оглашение списков кандидатов в депутаты, то во второй части главным действующим лицом можно назвать главу Чувашии, справоросса Олега Николаева.

Новое здание Дома правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Конференция состоялась на главной театральной площадке республики — в Государственном театре оперы и балета. Несмотря на театральные просторы, которые позволяют соблюдать антиковидную дистанцию, в зале было душновато — поэтому, видимо, одна из хрупких чувашских красавиц, встречавшая гостей в ярком национальном костюме, упала в обморок. Впрочем, её удалось быстро привести в чувство, благо рядом удачно оказался экс-министр здравоохранения Владимир Викторов.

Девушки в чувашских национальных костюмах © ИА REGNUM

Для членов президиума и первых элитных рядов в зале гудели два больших вентилятора, разгоняя жару, а порой и грусть: известно, что далеко не все действующие депутаты вновь стали кандидатами, а кто-то и вовсе завершает политическую карьеру. А на экране тем временем транслировался видеопоказ о действующих перспективных депутатах.

Спикер Госсовета Альбина Егорова рассказывает о качествах депутата © ИА REGNUM

Перед началом конференции © ИА REGNUM

После голосования — дезинфекция рук © ИА REGNUM

Два главных вопроса партийцы решили в первый час: это выдвижение 69 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и 22 кандидатов по одномандатным округам. Надо отметить, что впервые голосование, сохранив тайный формат, проходило в электронном виде: в театральном фойе оборудовали восемь открытых «кабинок» с терминалами. В результате из 92 делегатов проголосовал за предложенные списки 91 человек, против — один.

Перечисление списков кандидатов в депутаты © ИА REGNUM

Голосует депутат Госсовета Николай Угаслов © ИА REGNUM

Очередь перед кабинами для голосования © ИА REGNUM

После антракта на голосование на конференцию прибыл глава Чувашии Олег Николаев, который ещё полтора года назад был депутатом Госдумы и возглавлял региональное отделение «Справедливой России», а после назначения на пост руководителя республики стал «простым» членом партии. Он принял участие в торжественной церемонии вручения партийных билетов, одаривая цветами (!) новых членов «Единой России», а затем выступил почти с 20-минутной речью. К слову, подобного красноречия не могла себе позволить лидер чувашских единороссов Алёна Аршинова, уложившись в заключительном обращении в 13 минут. Рядовым членам партии отвели пятиминутки.

Кабинки для голосования © ИА REGNUM

Олег Николаев в своём выступлении назвал конференцию единороссов «знаменательным событием», а саму партию — «фаворитом», уточнив, что за 20 лет она стала «одной из ведущих политических сил» в России и Чувашии. И тут же добавил, что хотя единороссы берут на себя ответственность за знаковые решения, но «не все решения популярны, не все вызывают восторг»:

«[При принятии решений] исходили из баланса интересов, государственной важности».

Пресс-подход © ИА REGNUM

После голосования © ИА REGNUM

Говоря о взаимодействии с «Единой Россией», глава Чувашии выделил национальные проекты, при реализации которых за полтора года «проделали большую работу», а теперь нужно наладить «мониторинг принятых решений». Ещё одно направление — реализация стратегии развития республики до 2035 года, «образа будущего» Чувашии, также «стоит задача скорейшего вакцинирования».

«Возникает вопрос дальнейшего углубления работы», — отметил Олег Николаев.

Говоря о выборном процессе, глава Чувашии выступил за максимальную «прозрачность и чистоту выборов», «чтобы не применялись так называемые чёрные, нечестные технологии». И в заключение поздравил членов партии, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах, пожелав им «успехов, честной борьбы и, конечно же, победы».

Регистрационная стойка © ИА REGNUM

Глава исполкома чувашского отделения ЕР Ольга Калинкина и депутат Госсовета Юрий Попов © ИА REGNUM

В партии тем временем привели итоги обращений и жалоб избирателей, составив рейтинг проблем на основе работы общественных приёмных. Эти вопросы могут стать основой предвыборной программы партии.

На первом месте — социальная защита. Также жители поднимают вопросы строительства новых школ, дефицита кадров в здравоохранении и образовании, регламентации стоимости лекарств и медицинских услуг, острыми остаются проблемы низких доходов населения и темпы роста тарифов в ЖКХ. По-прежнему актуальными остаются вопросы безработицы, особенно среди молодёжи, и привлечения инвестиций.

Перед началом конференции © ИА REGNUM

В первую тройку кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии седьмого созыва по единому избирательному округу вошли Леонид Черкесов, Николай Николаев и Николай Владимиров.

Конференция завершилась © ИА REGNUM

Кандидаты в одномандатных округах:

Алатырский округ (территория № 1) — Евгений Таланов

Батыревский округ (территория № 2) — Олег Мешков

Вурнарский округ (территория № 3) — Владимир Свешников

Комсомольский округ (территория № 4) — Юрий Попов

Канашский округ (территория № 5) — Артем Владимиров

Умарский округ (территория № 6) — Юрий Зорин

Цивильскй округ (территория № 7) — Владимир Лидерман

Моргаушский округ (территория № 8) — Николай Угаслов

Ядринский округ (территория № 9) — Владимир Мурайкин

Шумерлинский округ (территория № 10) — Сергей Мельников

Чебоксарский округ (территория № 11) — Владимир Викторов

Заводской округ (территория № 12) — Александр Титов

Южный округ (территория № 13) — Дмитрий Арсютов

Восточный округ (территория № 14) — Олег Дельман

Новоюжный округ (территория № 15) — Сергей Кольцов

Привокзальный округ (территория № 16) — Владимир Кузин

Центральный округ (территория № 17) — Алексей Мурыгин

Западный округ (территория № 18) — Андрей Александров

Юго-Западный округ (территория № 19) — Михаил Резников

Приволжский округ (территория № 20) — Николай Николаев

Винокуровский округ (территория № 21) — Алексей Михалуков

Юраковский округ (территория № 22) — Ольга Петрова.