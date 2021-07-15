Ярославль, 15 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Директором департамента информатизации и связи назначен Алексей Филиппов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Алексей Филиппов

До назначения на этот пост Филиппов работал в крупной московской IT-компании.

«Он руководил проектом по созданию платформы «Единое цифровое окно обратной связи», которая сейчас активно внедряется по всей стране», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Филиппов родился в Ярославле, окончил Казанское высшее военное командное училище. В период с 2005 по 2007 годы служил в вооруженных силах РФ на командных должностях.

С 2012 по 2017 год Алексей Филиппов работал в Ярославле в организациях, подведомственных департаменту информатизации и связи региона, а в 2017 году был заместителем директора департамента.