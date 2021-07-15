Таллин, , 10:24 — REGNUM Поддержка крупнейшей оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) продолжает расти, а ее разрыв в рейтингах с правящей Реформистской партией сокращается. Об этом сообщил портал национал-консерваторов Uued Uudised со ссылкой на социологический опрос Norstat Estonia, проведенный по заказу Института социальных исследований.

Эстония флаг

Так, по последним данным, Реформистскую партию поддерживают 28,2% избирателей, Консервативную народную партию Эстонии — 23%, а Центристскую партию, входящую в правящую коалицию, — 19,1% имеющих право голоса опрошенных.

Таким образом, оппозиционеры из EKRE находятся в 5,2% разрыва от партии премьер-министра Кайи Каллас.

За тройкой лидеров следуют партия «Эстония 200» с 12,1% поддержки, Социал-демократическая партия — с 7,9% и партия «Отечество» с 5,7%. В целом 47,3% опрошенных потенциальных избирателей поддерживают коалиционные партии и 36,6% — оппозиционные партии.