Джакарта, , 10:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила за равный доступ к вакцинам против коронавируса на министерской конференции Движения неприсоединения, сообщает Antara.

XVIII Саммит Движения неприсоединения President.az

В большинстве развитых стран от коронавируса привили около 70% населения, в то время как уровень вакцинации в большинстве стран Движения неприсоединения по-прежнему ниже 10%.

Индонезия призвала страны Движения неприсоединения к более широкому распределению доз вакцины, усилению поддержки механизма COVAX и поддержке переговоров об отмене патентов на вакцины.

Глава МИД Индонезии также подчеркнула важность сотрудничества стран по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии.

«Индонезия будет использовать свое председательство в G20 в следующем году для продвижения интересов развивающихся стран», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Ретно Марсуди призвала все страны-члены Движения неприсоединения признать Палестину, поддержать возобновление заслуживающих доверия многосторонних переговоров и обеспечить гуманитарный доступ, чтобы облегчить страдания палестинского народа.

Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. В ходе министерской встречи России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения.