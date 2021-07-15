Драма «Китайские врачи» продолжают лидировать в китайском прокате
Пекин, 15 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Отечественный фильм на тему эпидемии «Китайские врачи» продолжал лидировать в прокате материковой части Китая 14 июля, сообщила китайская информационная сеть China Movie Data, передает агентство Синьхуа.
На шестой день показа слезливый фильм прикарманил более 59,4 млн юаней (около $9,2 млн), что составляет почти 70% от ежедневной суммы. Основанный на реальных событиях фильм «Китайские врачи» предоставляют панорамный взгляд на напряженную со вспышкой COVID-19 в центральном китайском городе Ухане. Кассовые сборы фильма составили 548 млн юаней.
На втором месте оказалась китайская драма «1921», которая заработала около 7,5 млн юаней на 14-й день проката. Фильм рассказывает об основании Коммунистической партии Китая в 1921 году. Китайская анимация «Счастливый папа и сын 4: Идеальный папа» принесла 4,4 млн юаней, заняв третье место в дневном графике.