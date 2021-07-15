Пекин, 15 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Отечественный фильм на тему эпидемии «Китайские врачи» продолжал лидировать в прокате материковой части Китая 14 июля, сообщила китайская информационная сеть China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские врачи из провинции Ухань

На шестой день показа слезливый фильм прикарманил более 59,4 млн юаней (около $9,2 млн), что составляет почти 70% от ежедневной суммы. Основанный на реальных событиях фильм «Китайские врачи» предоставляют панорамный взгляд на напряженную со вспышкой COVID-19 в центральном китайском городе Ухане. Кассовые сборы фильма составили 548 млн юаней.

На втором месте оказалась китайская драма «1921», которая заработала около 7,5 млн юаней на 14-й день проката. Фильм рассказывает об основании Коммунистической партии Китая в 1921 году. Китайская анимация «Счастливый папа и сын 4: Идеальный папа» принесла 4,4 млн юаней, заняв третье место в дневном графике.