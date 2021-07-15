Симферополь, 15 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Проверку по факту получения ребёнком травмы на детской площадке в Симферополе проводит Главное следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в ведомстве 15 июля.

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Инцидент произошёл на детской площадке на улице Героев Сталинграда в Железнодорожном районе города Симферополя. По предварительным данным, шестилетний мальчик получил травму из-за ненадлежащего состояния игрового комплекса. У ребёнка диагностирован перелом свода и основания черепа, он госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.

Доследственная проверка проводится на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.