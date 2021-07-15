Челябинск, 15 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступило ещё 25 500 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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В регион пришла вакцина «Спутник V». Её уже распределяют по медучреждениям.

Вакцинация от COVID-19 продолжается. Записаться на неё можно через регистратуру поликлиники, портал «Госуслуги» или по единому номеру 122.