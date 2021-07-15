* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. *Талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) объявят в Афганистане трехмесячное перемирие, если из тюрем освободят семь тысяч заключенных, а само движение признают в ООН. Об этом 15 июля передает местный телеканал 1TV News.

Alwaght.com Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

После начала вывода своих войск США и стран Североатлантического альянса из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает один город за другим.

По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что в Афганистане следует на два-три года сформировать коалиционное переходное правительство, чтобы определить будущую форму правления в стране. Договариваться обо всём должны сами афганцы.

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