Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Ученик школы №11 Петропавловска-Камчатского Сергей Аветисян стал победителем финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Примечательно, что его брат — Артём одержал победу год назад, а в 2021 году был приглашен на конкурс в качестве ведущего церемонии открытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки 15 июля.

Пресс-служба правительства Камчатского края Победитель конкурса «Большая перемена» Сергей Аветисян

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Сергей Аветисян представлял свой проект в направлении «Познавай Россию».

«Я буквально попал в сказку, где уникальная природа и люди. Атмосфера меня очень впечатлила», — сказал Сергей.

От Камчатки в 2021 году в финал «Большой перемены» прошли пять школьников.

Главный приз для победителей «Большой перемены» — путешествие на специальном поезде из Москвы во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, пятиклассница из школы №26 Благовещенска Мария Герасименко стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», итоги которого 14 июля подвели в детском центре «Артек».