Элиста, 15 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. 14-летний житель Элисты стал фигурантом уголовного дела о краже с банковского счета, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

(сс) Warren Wong Подросток

Следователи полагают, что вечером 5 июля 2021 года мальчик нашёл на улице банковскую карту, с помощью которой расплатился за продукты питания и другие товары. Сумма хищений превысила 4,5 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела будут изучены условия проживания и воспитания подростка.