Лас-Вегас, США, 15 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выписан из больницы после операции на сломанной ноге. Об этом 15 июля сообщает TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Конор Макгрегор

11 июля Макгрегор сломал ногу в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Порье присудили победу в первом раунде, а Макгрегора отвезли в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор отстранён от боёв до 2022 года по медицинским показаниям.