Барнаул, 15 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 15 июля 2021 года от коронавируса привились 410 250 человек (+ 4532 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Это лишь немногим больше того, что сообщалось накануне. Люди, которые приходят вакцинироваться в Барнауле, говорят, что столкнулись с дефицитом второго компонента вакцины.

Всего 121 754 жителя региона получили первую прививку (+1521 за минувшие сутки) и 288 496 человек (+ 3001 за минувшие сутки) полностью привиты.

В настоящее время Алтайский край получил уже 470 441 комплект вакцины (+9300 за последние сутки).

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